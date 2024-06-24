شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. تقديم مراجعات مجانية لطلاب الثانوية العامة حتى نهاية الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزارة الصحة تكشف عن مضاعفات ضربة الشمس والإجهاد الحرارى

حجاج الجمعيات الأهلية من 6 محافظات يعودون اليوم إلى أرض الوطن

تقديم المراجعات النهائية المجانية لطلاب الثانوية العامة حتى نهاية الامتحانات

وزارة الزراعة: توريد 1.3 مليون شجرة لـ7 محافظات فى المرحلة الأولى

وزارة الصحة: فحص مليون و636 ألف طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سى

محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول للثانوى العام بحد أدنى 225 درجة

بدء امتحانات الدور الثانى لطلاب الجيزة 22 يوليو المقبل.. اعرف التفاصيل

هيئة الدواء: ضبط أدوية مدرجة بقانون المخدرات وأخرى مجهولة المصدر

يشمل 35 محطة.. تعرف على الخط الأول للمترو بطول 44 كيلومترا

الحجر الزراعى: مصر صدرت 9000 طن موالح للبرازيل بالربع الأول من العام الحالي

محافظ الجيزة: تحرير 462 محضرا للذبح خارج المجازر الحكومية وإقامة شوادر مخالفة

بدء التسجيل الإلكتروني لطلاب الدراسات العليا بجامعة الأزهر للالتحاق بالمدن