شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن.. مصرع عسكريين اثنين فى حادث تدهور 3 شاحنات مساعدات كانت متوجهة إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد الجيش الأردنى، بمصرع جنديين اثنين، إثر حادث تدهور لــ3 شاحنات عسكرية، ضمن قافلة مساعدات إغاثية وإنسانية متجهة إلى قطاع غزة.

وقال الجيش الأردنى فى بيان بسحب وكالة الأنباء الأردنية، إن الحادث وقع "نتيجة انحراف الشاحنات عن مسارها على طريق البحر الميت/ نزول العدسية".

وأشار البيان إلى مصرع جنديين إثر الحادث وهما برتبة رقيب وجندى من مرتبات مديرية التموين والنقل الملكي.

وأضاف البيان أن الحادث تسبب أيضا بإصابة اثنين آخرين، لافتا إلى أن حالتهم العامة متوسطة.

وشددت القوات المسلحة الأردنية فى بيانها أنها "مستمرة بإرسال المساعدات الإغاثية الإنسانية، لمساعدة الأهل فى قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة التى يمرون بها".