شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تقدم نصائح هامة للوقاية من النقرس .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قدمت وزارة الصحة والسكان حزمة من النصاح الهامة الخاصة بالوقاية من النقرس، وهي :



1- اختيار المشروبات الصحية: يُنصح بتقليل المشروبات الغازية، وغيرها من المشروبات المحلاة بسكر الفاكهة (الفركتوز)، واستبدالها بشُرب الكثير من السوائل، وخاصة الماء.

2 - تجنب الأغذية التي تحتوي على نسب عالية من البيورينات:

تحتوي اللحوم الحمراء على نسب عالية من البيورينات، وهناك بعض المأكولات البحرية الغنية بالبورينات، مثل الأنشوجة والسردين والمحار والسلمون والتونة، كما تُعد منتجات الألبان قليلة الدسم مصدرًا أفضل للبروتين بالنسبة للأشخاص الأكثر عُرضة للإصابة بالنقرس.



3 - ممارسة الرياضة بانتظام وإنقاص الوزن: يقلل الحفاظ على وزن الجسم الصحي من مخاطر النقرس، لذلك يجب اختيار أنشطة خفيفة، مثل المشي والسباحة، والتي لا تُجهِد المفاصل.