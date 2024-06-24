شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد مدير إدارة الإسعاف والطوارئ بغزة جراء قصف إسرائيلي والان مع تفاصيل الخبر

اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد، هانى الجعفراوى مدير الإسعاف والطوارئ بغزة والذي مثّل مع إخوانه المسعفين نموذجا صلبا من الثبات والعزيمة والتضحية وهم يؤدون واجبهم الإنساني في إخلاء الجرحى والشهداء على مدار الساعة رغم القصف والتهديد الإسرائيلي الذى يضرب بعرض الحائط كل المواثيق والمعاهدات الدولية.

وأكدت الوزارة في بيان الليلة، عزمها على مواصلة واجبها الإنساني الطبي رغم الاستهداف الممنهج والقتل المباشر الذي طال 500 كادر صحي حتى اللحظة واعتقال اكثر من 310 اخرين في ظروف قاسية وغير إنسانية.

وجددت وزارة الصحة مطالبتها للمجتمع الدولي ومؤسساته الأممية والحقوقية بوقف العدوان الاسرائيلي الغاشم عن قطاع غزة وحماية المنظومة الصحية وكوادرها وملاحقة العدو الاسرائيلي على جرائم الإبادة الجماعية بحق شعبنا وقتله المتعمد للكوادر الصحية والإنسانية