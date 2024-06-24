شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مركز استخدامات أراضي الدولة يتفقد اختبارات المتقدمين للعمل بالمركز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

قام اللواء مهندس ناصر فوزي محمد خليفة مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة بجولة تفقدية للاختبارات التي يجريها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لاختيار أكفأ العناصر البشرية من بين المتقدمين للعمل بالمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.



جولة مدير المركز الوطنى لاستخدامات اراضى الدولة

جاء ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتطوير الشامل للجهاز الإداري للدولة والعمل على الارتقاء بالعنصر البشري واختيارهم بعناية فائقة، وفق المعايير العالمية والقدرة على العمل بأحدث الوسائل التكنولوجية والرقمنة.

واستقبل الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اللواء مهندس ناصر فوزي محمد خليفة مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، حيث قام بجولة تفقدية للاختبارات التي يجريها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأوضح اللواء مهندس ناصر فوزي محمد خليفة مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة أنه سيتم الاختيار والتعيين بشفافية ونزاهة تامة وفق المعايير العالمية بما يحقق رؤية مصر 2030.



جانب من الزيارة

وأضاف أن الاختبارات تجرى بطريقة ذكية دون تدخل للعنصر البشري وذلك لاختيار الأكفأ والأفضل من بين المتقدمين وأكد أنه لا مجال للوساطة او المجاملة في الاختيارات تماشيا مع الجمهورية الجديدة التي تقوم على المساواة وتكافؤ الفرص والجد والاجتهاد والعمل والبناء واختيار الأفضل لتولي الوظائف العامة، حتى يتم ضخ دماء شابة مدربة بأحدث الوسائل التكنولوجية في الجهاز الإداري الدولة وهو ما يسهم في التطوير الشامل للجهاز الاداري للدولة عبر التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات اراضي الدولة أنه على يقين تام بأن من يتم اختياره للعمل بالمركز الوطني لتخطيط استخدامات اراضي الدولة سيكون اضافة قوية للمركز بصفة خاصة وللجهاز الاداري للدولة بصفة عامة لا سيما وأن اختيارهم وفقا لمعايير عالمية قائمة على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي كأحد أهم العوامل لبناء النهضة المصرية الحديثة في الجمهورية الجديدة.



متابعة مدير المركز الوطنى لاستخدامات الدولة للاختبارات

الجدير بالذكر أن المركز الوطني لتخطيط استخدامات اراضي الدولة يقوم بدور استراتيجي وغاية الأهمية في الدولة المصرية وشهد في الفترة الاخيرة طفرة نوعية غير مسبوقة بعد تولي اللواء ناصر فوزي رئاسة المركز وأصبح المركز في عهده المرآة العقارية لمتخذي القرار، لاسيما وأن المركز يقوم بدور كبير وهام واستراتيجي حيث يعمل على حصر وتقويم أراضي الدولة خارج الزمام وإعداد التخطيط العام لتنميتها واستخداماتها في إطار السياسة العامة للدولة.

كما يقوم بالتنسيق بين الوزارات فيما يتعلق بقواعد تسعير الأراضي ونظام بيعها وتحصيل قيمتها وتنظيم حمايتها، وايضا يقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية بشأن الاستخدامات المختلفة الأراضى خارج الزمام، فضلا عن وجود نخبة من العاملين الذين تم اختيارهم بعناية فائقة وبمواصفات تتناسب مع أهمية المركز الوطني لاستخدامات اراضي الدولة وما يقوم به من دور وطني يشهد له الجميع.

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أعلن عن مسابقة شغل وظائف مهندسين: (مهندس مساحة - مهندس مدني- مهندس شبكات- مهندس عمارة) بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)، والتي أعلن عنها الجهاز في 17 يناير الماضي، وتم فتح باب التقديم في الفترة من 1 إلى 15 فبراير.



خلال جولة التفقد