شكرا لقرائتكم خبر عن المستندات المطلوبة لإلغاء ترخيص محل بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة المستندات والأوراق المطلوب توافرها للحصول على خدمات عديدة، منها: (استخراج ترخيص بتوصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه - طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى- استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم - استخراج صورة طبق الأصل من قرار هدم، التصالح على مخالفة - استخراج رخصة تشغيل مصعد).

وفيما يلي الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على عدد من الخدمات المقدمة لأصحاب المحال بالجيزة.

أولًا: المستندات والأوراق المطلوبة لإلغاء ترخيص محل تجارى أو صناعي أو عام.

*فى حال طلب الإلغاء من المرخص له الأصلى أو وكيله:

-أصل رخصة المحل أو مستخرج رسمى منها فى حالة فقدها.

-صورة بطاقة الرقم القومى لصاحب الترخيص المطلوب إلغاؤه أو الوكيل عنه بموجب توكيل رسمى خاص بإلغاء الترخيص، وفى هذه الحالة يرفق أصل التوكيل بالطلب.

-موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالنسبة للمحال ذات الصلة بالحصص التموينية.

-إيصال سداد رسوم التفتيش عن العام الحالى.

-ما يفيد إخطار مصلحة الضرائب بالإلغاء.

-موافقة من مكتب القوى العاملة الذى تتبعه المنشأة على إلغاء الترخيص.

*فى حال وفاة المرخص له الأصلى يضاف للمستندات السابقة ما يلي:

-توكيل رسمى خاص من الورثة لأحدهم أو وكيل عنهم لاتخاذ إجراءات الإلغاء.

-إعلام الوراثة.

-موافقة النيابة الحسابية (فى حالة وجود قصر).

ثانيًا: المستندات المطلوبة لاستخراج بدل فاقد أو تالف لرخصة محل

1-أصل الرخصة السارية طبقًا لقانون 145 لسنة 2019.

2-صورة التوكيل رسمي في حالة الوكالة مع الاطلاع على الأصل.

3- صورة بطاقة الرقم القومي.

4- محضر فقد من الشرطة.

5- نموذج طلب الخدمة المطبوع من المنظومة (ملء النموذج) بتوقيع المواطن أو وكيله عليه.