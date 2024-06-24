شكرا لقرائتكم خبر عن المستندات المطلوبة لإلغاء ترخيص محل بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمدالإثنين، 24 يونيو 2024 02:00 ص
أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة المستندات والأوراق المطلوب توافرها للحصول على خدمات عديدة، منها: (استخراج ترخيص بتوصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه - طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى- استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم - استخراج صورة طبق الأصل من قرار هدم، التصالح على مخالفة - استخراج رخصة تشغيل مصعد).
وفيما يلي الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على عدد من الخدمات المقدمة لأصحاب المحال بالجيزة.أولًا: المستندات والأوراق المطلوبة لإلغاء ترخيص محل تجارى أو صناعي أو عام.
*فى حال طلب الإلغاء من المرخص له الأصلى أو وكيله:
-أصل رخصة المحل أو مستخرج رسمى منها فى حالة فقدها.
-صورة بطاقة الرقم القومى لصاحب الترخيص المطلوب إلغاؤه أو الوكيل عنه بموجب توكيل رسمى خاص بإلغاء الترخيص، وفى هذه الحالة يرفق أصل التوكيل بالطلب.
-موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالنسبة للمحال ذات الصلة بالحصص التموينية.
-إيصال سداد رسوم التفتيش عن العام الحالى.
-ما يفيد إخطار مصلحة الضرائب بالإلغاء.
-موافقة من مكتب القوى العاملة الذى تتبعه المنشأة على إلغاء الترخيص.
*فى حال وفاة المرخص له الأصلى يضاف للمستندات السابقة ما يلي:
-توكيل رسمى خاص من الورثة لأحدهم أو وكيل عنهم لاتخاذ إجراءات الإلغاء.
-إعلام الوراثة.
-موافقة النيابة الحسابية (فى حالة وجود قصر).
1-أصل الرخصة السارية طبقًا لقانون 145 لسنة 2019.
2-صورة التوكيل رسمي في حالة الوكالة مع الاطلاع على الأصل.
3- صورة بطاقة الرقم القومي.
4- محضر فقد من الشرطة.
5- نموذج طلب الخدمة المطبوع من المنظومة (ملء النموذج) بتوقيع المواطن أو وكيله عليه.
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