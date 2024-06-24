شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة تهمك.. المستندات المطلوبة لإيقاف فواتير المياه عن وحدة سكنية والان مع تفاصيل الخبر

تتيح شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة العديد من الخدمات لعملائها عن طريق مراكز خدمة العملاء التابعة لها والمنتشرة على مستوى مراكز وأحياء المحافظة، منها: (توصيل خدمة بصفة مؤقتة (وصلة إنشائية) - توصيل مياه الشرب والصرف الصحى للمبانى السكنية الصادر لها موافقة من الحى المختص - تركيب عداد مياه فرعى لشقة).

وفيما يلي المستندات والأوراق المطلوبة وإجراءات التقدم بطلب لغلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير عن وحدة سكنية.

أولًا: المستندات المطلوبة-بطاقة الرقم القومى للعميل أو المنتفع.-آخر فاتورة مصدرة للعميل.-طلب بغلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير.-التليفون الأرضى والمحمول للعميل.-الإبلاغ عن آخر قراءة مسجلة بالعداد. ثانيًا: الإجراءات1-قيام العميل باستيفاء نموذج طلب غلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير2-قيام العميل بسداد تكاليف غلق المياه ومقابل الاستدامة عن فترة الغلق3-سداد كافة المستحقات على الاشتراك وإخطار الحاسب الآلي عن فترة الغلق.4-قيام الفنيين بغلق المياه عن مكان الاشتراك.5-إقرار من العميل بعدم فتح المياه من تلقاء نفسه دون الرجوع للشركة.

ويمكن التواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عبر الاتصال بالخط الساخن 125، ومراكز خدمة العملاء المنتشرة بنطاق محافظة الجيزة، والموقع الإلكتروني http://www.gcww.com.eg، وتطبيق

واتس اب على الرقم01221799777، والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" https://www.facebook.com/GizaCWW/

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