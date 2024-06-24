شكرا لقرائتكم خبر عن يهم طلاب الثانوية العامة.. مراجعة لأهم أسئلة مادة اللغة الإنجليزية والان مع تفاصيل الخبر

بالتزامن مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، يقدم ”الخليج 365” عددًا من الأسئلة الاسترشادية الهامة لامتحان مادة اللغة الإنجليزية؛ لمساعدة الطلاب على الإلمام بالمنهج الدراسي والحصول على درجات التفوق والنجاح.

يأتي ذلك استكمالًا للخدمات التي يقدمها ”الخليج 365” لطلاب الثانوية العامة، إذ يقدم مراجعات نهائية في مختلف مواد الثانوية العامة الدراسية وأسئلة استرشادية للامتحانات، بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد في وزارة التربية والتعليم.

ويقدم تليفزيون ”الخليج 365” يوميًا، وبشكل مكثف، فيديوهات وحصص مباشرة، تتضمن مراجعات لكافة المواد الدراسية وملخصات للدروس وتدريبات وأسئلة استرشادية للامتحانات ومراجعات ليلة الامتحان، حتى يستطيع الطلاب اكتساب أكبر قدر ممكن من المعلومات، والتدريب على شكل أسئلة الامتحانات وطريقة الحل النموذجية.

لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة

ووفقًا لجدول الامتحانات، انطلقت امتحانات الثانوية العامة فى المواد الدراسية الأساسية يوم السبت الماضي الموافق 22 يونيو، بمادة اللغة العربية، ويواصل الطلاب امتحاناتهم بأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء 25 يونيو، وامتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية يوم السبت 29 يونيو، وامتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024.

ويؤدي الطلاب يوم السبت 6 يوليو امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا، والأربعاء 10 يوليو امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

ويعقد يوم السبت 13 يوليو امتحان مادة التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة، والأربعاء 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والسبت 20 يوليو 2024 امتحان الديناميكا لشعبة علمى رياضة.