شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقصف مقر الأونروا بغزة بادعاء أنه مخزن سلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فجر الاثنين أن قوات الاحتلال تقوم بقصف مقر الأونروا بغزة بادعاء أنه مخزن للسلاح.

وتستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في ضرباتها التي تشنها في جميع أنحاء قطاع غزة، وتؤدي هذه الهجمات إلى خسائر في صفوف المدنيين والنزوح وتدمير المبانى السكنية والبنية التحتية المدنية.

ومن جانبها نددت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة الفلسطينيين باستمرار العدوان علي المدنيين في غزة، وأفادت بأن الغارات الجوية مكثفة بشكل خاص في وسط غزة وخاصة في مخيمات البريج والمغازي والنصيرات للاجئين وشرق دير البلح. ولا يزال الهجوم البري الإسرائيلي يتوسع، وخصوصا في المناطق الجنوبية من مدينة غزة وشرق رفح، الأمر الذي يعمق الأزمة الإنسانية ويعمل بشكل كبير على زعزعة استقرار تدفق المعونات الإنسانية.

وأكدت وكالة الأونروا في تقريرها أنه تم الإبلاغ عن 445 حادثة أثرت على مباني الأونروا وعلى الأشخاص الموجودين داخلها منذ بدء الحرب بعضها شهد حوادث متعددة أثرت على نفس الموقع، وقد تأثرت 188 منشأة مختلفة تابعة للأونروا جراء تلك الحوادث.



وقدرت الأونروا استشهاد ما لا يقل عن 500 نازح يلتجئون في ملاجئ الأونروا وأصيب 1,547 آخرين على الأقل منذ بدء الحرب، ولا تزال الأونروا تتحقق من عدد الإصابات التي وقعت بسبب الحوادث التي أثرت على مرافقها، وتشير إلى أن هذه الأرقام لا تشمل بعض الإصابات التي تم الإبلاغ عنها حيث لم يتسن تحديد عدد الإصابات، فيما استشهد 193 من موظفي الوكالة اثناء عمليات الإغاثة

وبالنسبة للوضع الصحي والصرف الصحي والمياه، أكدت الوكالة الأممية أنه نظرا للوضع الأمني بالإضافة إلى صعوبات الاتصال بالإنترنت، لا يمكننا تقديم أية تحديثات.