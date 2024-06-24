شكرا لقرائتكم خبر عن 10 رسائل زراعية من مركز المناخ للمزارعين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

‫ وضع الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عددا من الوصايا في صورة رسائل زراعية قصيرة للالتزام بها خلال الفترة الحالية.

1- الابتعاد قدر الإمكان عن التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خاصة اثناء الظهيرة بسبب سيادة موجات الأشعة الشمسية قصيرة الموجة "الأخطر" حيث تكون الأشعة الشمسة عمودية وقوية وتتركز على مساحة أقل وتخترق سمكاً أقل من الغلاف الجوى.

2: إجراء ريات سريعة (على الحامي) قبل بداية ارتفاع الحرارة وذلك للأراضي والمحاصيل (فاكهة – خضر – محاصيل حقلية) التى تروي بالغمر مع قصر الفترة بين الريات وعلى ان يكون الري "فقط" في الصباح الباكر والإبتعاد تماماً على الري وقت الظهيرة.

3: لعلاج التنفيل (تساقط الزهر والعقد الصغير) فى الخيار والطماطم والباذنجان الرش صباحاً بمحفزات النمو والاحماض الامينية الحرة (وخاصة الحمض برولين وهيدروكسي برولين) والعناصر الصغرى وخاصة الحديد والمنجنيز والزنك + سليكات البوتاسوم. ووقف الازوت و اضافة نترات البوتاسيوم.

4- رش الخضر الصيفية الثمرية ضد العنكبوت الأحمر يليه الرش بنترات أو سترات البوتاسيوم .

5- يمكن اجراء الرش بالزيوت المعدنية الصيفية او الصابون البوتاسي على أشجار الفاكهة والابتعاد تماما اثناء الموجات الحارة عن الرش بالمبيدات الكيماوية الجهازية لأنها تعمل علي استنزاف اكبر لطاقة النبات.

6- لحماية ثمار المانجو فيمكن الرش على الثمار (فقط) بمحلول مخفف من الجير المطفي بمعدل 20 جم/ لتر (٢%) وخاصة للثمار المتواجدة فى جانب الشجرة القبلي والشرقي والغربي (المعرضة للشمس) ويمكن الرش بمحلول "بيورشات" المتكون من كربونات الكالسيوم أيضاً ، وكذلك ثمار الرمان.

7-فحص مصائد الحشرات لـ "دودة عناقيد العنب" الجيل الثاني والثالث فى بساتين العنب على العناقيد لاشجار العنب وكذلك فراشة الياسمين على الزيتون على البراعم الجديدة لدورة النمو الربيعية على الزيتون.

8- فحص نخيل التمر واجراء الرشات الضرورية ضد دودة البلح الصغرى.

9ـ إجراء الرشات الوقائية ضد البياض الزغبي على القرعيات والريحان (اكسي كلورو النحاس مع مانكوزيب).

10- فحص كل زراعات الذرة فى الصعيد للتأكد من عدم اصابتها "بدودة الحشد" نظراً لتهيأ الظروف المناخية لبداية أجيال الصيف من هذه الحشرات على زراعات الذرة والقصب بالتحديد وكذلك الذرة الرفيعة بالصعيد.

