شكرا لقرائتكم خبر عن %76 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط تجار بيع العملة فى السوق السوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية لضبط تجار بيع العملة فى السوق السوداء؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط تجار بيع العملة فى السوق السوداء. وأيد 76% من القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط تجار بيع العملة فى السوق السوداء، بينما عارض 24% من القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط تجار بيع العملة فى السوق السوداء.

نتيجة الاستطلاع

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