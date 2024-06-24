شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: لن يتم قبول طلبات التصالح على مخالفات الجراجات والان مع تفاصيل الخبر

أكدت محافظة القاهرة، أنّ قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 لا يقبل التصالح على الجراجات، وبالتالي أي حالات تقدمت بطلبات تصالح فى القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 بشأن الجراجات، ولم يجري البت فيها أو حصلت على نموذج 3 لن يحدث التصالح فيها وفق القانون الجديد.

وأضافت المحافظة، أن أي طلب تصالح على الجراجات لن يقبل، فهي من ضمن الحالات المرفوض تقنين وضعها بالقانون الجديد، إضافة إلى حالات محددة مثل تعديات حرم الآثار والنهر.

ومن الحالات التي يقبلها قانون التصالح الجديد، مخالفات البناء خارج الحيز العمراني بضوابط، وتغيير استخدام أو نشاط العقار، وأيضا التعديات على خط التنظيم أو الشوارع التخطيطية، والتعد على حقوق الارتفاق، والمخالفات التي حدثت في المباني ذات الطراز المعماري المتميز، ومخالفات العقارات داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وأيضا مخالفات البناء على الأرض المملوكة للدولة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة وذلك وفق ضوابط محددة أقرها القانون .

