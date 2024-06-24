شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة المكفوفون يؤدون اليوم امتحان العربى ورقة ثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة العربية (ورقة ثانية)، اليوم الاثنين 24 يونيو2024.

وأدى الطلاب يوم السبت 22 يونيو امتحان اللغة العربية ورقة أولى واليوم الإثنين 24 يونيو اللغة العربية ورقة ثانية و26 يونيو اللغة الأجنبية الأولى ورقة أولى و29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى ورقة ثانية، و1 يوليو الجغرافيا ورقة أولى و3 يوليو الجغرافيا ورقة ثانية والسبت 6 يوليو الفلسفة والمنطق و8 يوليو اللغة الأجنبية الثانية ورقة أولى وثانية ويوم 11 يوليو امتحان علم النفس، والسبت 13 يوليو التاريخ ورقة أولى والاثنين 15 يوليو التاريخ ورقة ثانية والأربعاء 17 يوليو الاقتصاد والسبت 20 يوليو الإحصاء.