شكرا لقرائتكم خبر عن خطة النواب تطالب الحكومة بإعطاء أولوية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها والان مع تفاصيل الخبر

طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخرى الفقي، الحكومة بإعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لاستكمال المشروعات الجارى تنفيذها وتدبير الاعتمادات اللازمة لها .

جاء ذلك فى الملاحظات التى وردت بالتقرير العام الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024 / 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة لذات السنة المالية، ووافق عليها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى

وشددت اللجنة البرلمانية على ضرورة قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء فى إدراجها فى خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها فى حالة الاستقرار عليها.

جدير بالذكر، أن النائب فخرى الفقى رئيس لجنة الخطةوالموازنة بمجلس النواب قد أكد أن موازنة العام الجديد 2024/2025 تستهدف تحقيق أكبر فائض أولى فى تاريخ مصر بنسبة 3,5 % من الناتج المحلى الإجمالي، واستهداف معدلات أكثر استدامة فى المدى المتوسط لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 6%والدين إلى أقل من 80% فى يونيو 2027.