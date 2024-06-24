شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس المصرية اليابانية: غدا آخر فرصة للتقديم على وظائف المعلمين الجدد والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وحدة المدارس المصرية اليابانية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه سيتم غلق باب التقديم للمعلمين والمعلمات غدا الثلاثاء 25 يونيو، حيث أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية حاجتها لمعلمين للعمل بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل، وتم إتاحة التقديم عبر الرابط التالى" https://ejsadm.moe.gov.eg/ .

وأوضحت وحدة المدارس المصرية اليابانية، أن التقديم متاح لجميع التخصصات منها اللغة العربية واللغة الإنجليزية والماث والساينس والدراسات الاجتماعية ورياض الأطفال والاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ووظيفة إشراف طلابى واللغة الفرنسية ومواد أساسية للمرحلة الإعدادية، وذلك على مستوى 51 مدرسة مصرية يابانية، مضيفة أن باب التقدم متاح للجميع سواء من العاملين بوزارة التربية والتعليم أو من خارج الوزارة للخريجين الجدد.

وحددت وزارة التربية والتعليم، الشروط و الأحكام الخاصة للمتقدمين لـ وظائف المعلمين بالمدارس المصرية اليابانية وهي كالتالي:-

- أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال تربوي أو مؤهل عال بالإضافة إلى دبلوم تربوي لغير خريجي كلية التربية وتخصصات اللغة الإنجليزية و Math & Science لا بد من اتقان اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة.

- أن يكون المتقدم من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خبرة مثبته في مجال التدريس أو مجال الإدارة المدرسية بإحدى المدارس الحكومية بموجب صحيفة أحوال إلكترونية حديثة وأرقام هاتف أرضي (إجبارى) ومحمول للتواصل مع إدارة المؤسسة التعليمية التي يعمل بها على أن تكون الخبرة في مرحلتي رياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية فقط أو الإدارة المدرسية وأن يتقن اللغة الإنجليزية.

- أن يكون لدى المتقدم من خارج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خبرة مثبته في مجال التدريس للأطفال في مرحلة التعليم الابتدائي بإحدى المدارس الحكومية أو الخاصة بموجب شهادة خبرة معتمدة وأرقام هاتف أرضي (إجباري) ومحمول للتواصل مع إدارة المؤسسة التعليمية المصدرة لهذه الشهادة وأن يكون متقناً للغة الإنجليزية.

- للمتقدمين لوظيفة مدير مدرسة أو وكيل مدرسة، يجب أن يكون لدى المتقدم خبرة مثبتة في مجال الإدارة المدرسية وأن يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية وسوف تكون المقابلة الشخصية لهم باللغة الإنجليزية.

وحددت الوزارة المستندات المطلوبة :

- صحيفة الحالة الجنائية مقدمة لكل متقدم خالية من عقوبات أو اتهامات مخلة بالشرف.

- بيان بالجهات التي عمل بها المتقدم موضحا فيه « اسم الجهة – عنوانها – شخص يمكن الرجوع اليه موضحا ( اسم الشخص – وظيفة – رقم هاتفه – بريده الإلكتروني) بالنسبة للعاملين بوزارة التربية والتعليم فيقدم بالإضافة إلي المستندات سالفة الذكر المستندات الآتية:

- صحيفة أحوال حديثة خالية من الجزاء بدرجة ممتاز عن آخر عامين.

- علي أن يتم التعاقد معه وفقا للقواعد والشروط المقررة للإجازات الخاصة المقررة في هذا الشأن أو بنظام المأمورية بعد توقيع خطاب إلتزام مع شركة الإدارة.

- مفردات مرتب حديثة (شهر بحد أقصى) يجب تقديم نسخة أصلية أو صورة طبق الأصل من الشهادات العلمية أو شهادات الخبرة عند طلبها، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية والاستبعاد نهائيا دون الرجوع علي الوزارة بأي حق قانوني.

- كل متقدم له فرصة واحدة يجب أن يتم استغلالها افضل استغلال لأنه بمجرد انتهاء التسجيل والضغط علي زر “حفظ” وظهور رسالة «تم التسجيل بنجاح» يكون قد استنفذت الفرصة الوحيدة للمتقدم وأي محاولة لتقديم بيانات مغلوطة سوف يتم الاستبعاد نهائيا وذلك حتي تتاح الفرص للجميع بسهولة ووفقا لمبدأ تكافوء الفرص.

- سيتم التعاقد مع من اجتاز الاختبارات وفقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003كل مدرسة وحدة منفصلة عن الأخرى ولا يجوز التقدم لمدرستين أو النقل بين المدارس.

- لوحدة المدارس المصرية اليابانية الحق في عدم قبول طلب انضمامك للعمل بالمدارس المصرية اليابانية دون إبداء أسباب.