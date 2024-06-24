شكرا لقرائتكم خبر عن قصف مدفعى يستهدف حى البرازيل وتل السلطان ومخيم الشابورة فى رفح الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني، بقصف مدفعي إسرائيلي يستهدف حيي البرازيل وتل السلطان ومخيم الشابورة في مدينة رفح الفلسطينية.

ودعت وزيرة الخارجية البلجيكية، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ كل الوسائل الممكنة لوقف إطلاق النار بقطاع غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.



