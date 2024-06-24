شكرا لقرائتكم خبر عن الثانوية العامة 2024.. تعرف على مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الثانية والان مع تفاصيل الخبر

يؤدى طلاب الثانوية العامة غدا الثلاثاء 25 يونيو الجارى، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواصفات الامتحان، مضيفة أن عدد الأسئلة 31 منها 29 سؤال اختيارى وسؤالان مقاليان، و70% من الأسئلة للمستويات العقلية البسيطة والمتوسطة و30% للمستويات العقلية العليا، وستكون الأسئلة غير معقدة أو تعجيزية، مشددة على أن الأسئلة سوف ستكون واضحة وخالية من التعقيدات وإجاباتها تقيس فهم الطالب ونواتج التعلم.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى بتوفير كل السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية وتوفير كل سبل الراحة للمشاركين في أعمال الامتحانات، ومتابعة استراحات المعلمين، واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها توفير سبل الراحة لهم، كما أكد الوزير على السماح بدخول الطلاب للجان بدءًا من الساعة الثامنة وربع صباحا بعد تنفيذ آليات تفتيش الدخول، مشددًا على توزيع أوراق الأسئلة فى تمام الساعة التاسعة دون تأخير.

كما وجه الوزير بضرورة التشديد على الطلاب والتنبيه عليهم بأنه يعتد فقط بالإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وعدم الكتابة في كراسة الأسئلة، والحل بالقلم الأزرق الجاف.