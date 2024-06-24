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تعرف على مواعيد قطارات المصيف من القاهرة إلى الإسكندرية ومرسى مطروح

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الإثنين، 24 يونيو 2024 11:37 ص

شغلت هيئة السكك الحديدية، قطارات نوم وقطارات أولي وثانية وثالثة مكيفة ما بين القاهرة / مرسي مطروح والعكس ، والقاهرة / الإسكندرية والعكس، كخدمة لـ المصطافين، بين القاهرة ومرسى مطروح، والقاهرة والإسكندرية، في إطار سعي الهيئة القومية لسكك حديد مصر المستمر على توفير سبل الراحة الركاب والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم وتنفيذًا لتعليمات المهندس محمد عامر رئيس مجلس الإدارة .

وبيانهم كالتالي:

- تشغيل قطار 939/940 ثالثة مكيفة القاهرة / مرسي مطروح يومياً حيث يقوم من القاهرة الساعة 5:50 صباحاً يصل مرسي مطروح الساعة 01:40 مساءً طبقا للجدول المرفق .
- تشغيل قطار 1933/1934 ثالثة مكيفة القاهرة / مرسي مطروح يومياً حيث يقوم من القاهرة الساعة 11:15 مساءً يصل مرسي مطروح الساعة 07:00 صباحاً طبقا للجدول المرفق .
- تشغيل قطار 943/942 ثالثة مكيفة مرسي مطروح / القاهرة يومياً حيث يقوم من مرسي مطروح الساعة 10:00 مساءً يصل القاهرة الساعة 05:00 صباحاً طبقا للجدول المرفق .
- تشغيل قطار 1131 ثالثة مكيفة القاهرة / الإسكندرية  يومياً حيث يقوم من القاهرة الساعة 07:00 صباحاً يصل الإسكندرية الساعة 09:55 صباحاً طبقا للجدول المرفق .
- تشغيل قطار 1130 ثالثة مكيفة  الإسكندرية / القاهرة يومياً حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 07:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 10:15 مساءً طبقا للجدول المرفق .
- تشغيل قطار 1935/1936 ثالثة مكيفة مرسي مطروح / القاهرة يومياً حيث يقوم من مرسي مطروح الساعة 03:10 مساءً يصل القاهرة الساعة 10:25 مساءً طبقا للجدول المرفق .
- تشغيل قطار 773/772 نوم القاهرة / مرسي مطروح يشتغل أيام ( السبت / الإثنين / الأربعاء ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:05 مساءً يصل مرسي مطروح الساعة 05:35 صباحاً طبقا للجدول المرفق .
- تشغيل قطار 775/774 نوم  مرسي مطروح / القاهرة يشتغل أيام ( الأحد / الثلاثاء  / الخميس ) حيث يقوم من مرسي مطروح الساعة 10:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 05:35 صباحاً طبقا للجدول المرفق .
- تشغيل قطار 773/772 مكيف ( أسباني)  القاهرة / مرسي مطروح يشتغل أيام (الأحد / الثلاثاء  / الخميس) حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:05 مساءً يصل مرسي مطروح الساعة 05:35 صباحاً طبقا للجدول المرفق .
- تشغيل قطار 775/774 مكيف ( أسباني)  مرسي مطروح / القاهرة يشتغل أيام ( الإثنين / الأربعاء  / الجمعة ) حيث يقوم من مرسي مطروح الساعة 10:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 05:35 صباحاً طبقا للجدول المرفق .
يترتب علي ذلك تعديل مواعيد قطارات ( 119/ 7/ 1205/ 32 ) كالجداول المرفقة .

مواعيد قطارات المصيف (1)
مواعيد قطار 7

 

مواعيد قطارات المصيف (2)
مواعيد قطار 32 

 

مواعيد قطارات المصيف (3)
مواعيد قطار 119 

 

مواعيد قطارات المصيف (4)
مواعيد قطار 775 / 774 

 

مواعيد قطارات المصيف (5)
مواعيد قطار 939 / 940 

 

مواعيد قطارات المصيف (6)
مواعيد قطارات المصيف 

 

مواعيد قطارات المصيف (7)
مواعيد قطار 943 /942 ثالثة مكيف  

 

مواعيد قطارات المصيف (8)
مواعيد قطار 1130 ثالثة مكيفة 

 

مواعيد قطارات المصيف (9)
مواعيد قطار 1131 

 

مواعيد قطارات المصيف (10)
مواعيد قطار تحيا مصر 

 

مواعيد قطارات المصيف (11)
مواعيد قطار 1933-1934 

 

مواعيد قطارات المصيف (12)
مواعيد قطارات المصيف ثالثة مكيف

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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