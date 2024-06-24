شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد قطارات المصيف من القاهرة إلى الإسكندرية ومرسى مطروح والان مع تفاصيل الخبر

شغلت هيئة السكك الحديدية، قطارات نوم وقطارات أولي وثانية وثالثة مكيفة ما بين القاهرة / مرسي مطروح والعكس ، والقاهرة / الإسكندرية والعكس، كخدمة لـ المصطافين، بين القاهرة ومرسى مطروح، والقاهرة والإسكندرية، في إطار سعي الهيئة القومية لسكك حديد مصر المستمر على توفير سبل الراحة الركاب والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم وتنفيذًا لتعليمات المهندس محمد عامر رئيس مجلس الإدارة .

وبيانهم كالتالي:

- تشغيل قطار 939/940 ثالثة مكيفة القاهرة / مرسي مطروح يومياً حيث يقوم من القاهرة الساعة 5:50 صباحاً يصل مرسي مطروح الساعة 01:40 مساءً طبقا للجدول المرفق .

- تشغيل قطار 1933/1934 ثالثة مكيفة القاهرة / مرسي مطروح يومياً حيث يقوم من القاهرة الساعة 11:15 مساءً يصل مرسي مطروح الساعة 07:00 صباحاً طبقا للجدول المرفق .

- تشغيل قطار 943/942 ثالثة مكيفة مرسي مطروح / القاهرة يومياً حيث يقوم من مرسي مطروح الساعة 10:00 مساءً يصل القاهرة الساعة 05:00 صباحاً طبقا للجدول المرفق .

- تشغيل قطار 1131 ثالثة مكيفة القاهرة / الإسكندرية يومياً حيث يقوم من القاهرة الساعة 07:00 صباحاً يصل الإسكندرية الساعة 09:55 صباحاً طبقا للجدول المرفق .

- تشغيل قطار 1130 ثالثة مكيفة الإسكندرية / القاهرة يومياً حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 07:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 10:15 مساءً طبقا للجدول المرفق .

- تشغيل قطار 1935/1936 ثالثة مكيفة مرسي مطروح / القاهرة يومياً حيث يقوم من مرسي مطروح الساعة 03:10 مساءً يصل القاهرة الساعة 10:25 مساءً طبقا للجدول المرفق .

- تشغيل قطار 773/772 نوم القاهرة / مرسي مطروح يشتغل أيام ( السبت / الإثنين / الأربعاء ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:05 مساءً يصل مرسي مطروح الساعة 05:35 صباحاً طبقا للجدول المرفق .

- تشغيل قطار 775/774 نوم مرسي مطروح / القاهرة يشتغل أيام ( الأحد / الثلاثاء / الخميس ) حيث يقوم من مرسي مطروح الساعة 10:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 05:35 صباحاً طبقا للجدول المرفق .

- تشغيل قطار 773/772 مكيف ( أسباني) القاهرة / مرسي مطروح يشتغل أيام (الأحد / الثلاثاء / الخميس) حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:05 مساءً يصل مرسي مطروح الساعة 05:35 صباحاً طبقا للجدول المرفق .

- تشغيل قطار 775/774 مكيف ( أسباني) مرسي مطروح / القاهرة يشتغل أيام ( الإثنين / الأربعاء / الجمعة ) حيث يقوم من مرسي مطروح الساعة 10:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 05:35 صباحاً طبقا للجدول المرفق .

يترتب علي ذلك تعديل مواعيد قطارات ( 119/ 7/ 1205/ 32 ) كالجداول المرفقة .



مواعيد قطار 7



مواعيد قطار 32



مواعيد قطار 119



مواعيد قطار 775 / 774



مواعيد قطار 939 / 940



مواعيد قطارات المصيف



مواعيد قطار 943 /942 ثالثة مكيف



مواعيد قطار 1130 ثالثة مكيفة



مواعيد قطار 1131



مواعيد قطار تحيا مصر



مواعيد قطار 1933-1934