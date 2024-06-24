شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية بعد 7 أكتوبر الماضى إلى 9360 معتقلا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيمالإثنين، 24 يونيو 2024 11:41 ص
أعلنت هيئة شؤون الأسرى ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية بعد السابع من أكتوبر الماضي إلى نحو 9360 معتقلا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
وأضافت هيئة شؤون الأسرى: قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيا على الأقل بالضفة الغربية بينهم أطفال وأسرى سابقون.
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