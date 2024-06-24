شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقى وفد غرفة التجارة والصناعة الفرنسية والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، وفد غرفة التجارة والصناعة الفرنسية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا بأن يكون يوم الأحد 30 يونيو 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها؛ وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.