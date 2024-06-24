شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز ممنوعات الأطعمة فى صوم الرسل بالكنيسة والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الإثنين، أول صوم الرسل، وذلك بعد عيد العنصرة وانتهاء فترة الخماسين المقدسة، ويعتبر أول صوم فى الكنيسة، حيث صامه الآباء الرسل بعد حلول الروح القدس عليهم استعدادًا للخدمة، ويبدأ اليوم 24 يونيو، حتى يوم 12 يوليو.

ويتم في صوم الرسل الامتناع عن اللحوم الحمراء و‌الدواجن ومنتجات اللحوم والبيض و‌منتجات الألبان، ويُسمح بالأسماك فى جميع الأيام ما عدا يومى الأربعاء والجمعة، وتؤدى العديد من الكنائس والأديرة فى التقليد الروسى خدمات الصوم الكبير فى اليوم الأول على الأقل من صوم الرسل.

وجاء اختيار الأباء الرسل من قبل السيد المسيح نفسه فهو الذى اختارهم بنفسه وقال لهم: "لَيْسَ أَنْتُمُ اخْتَرْتُمُونِي بَلْ أَنَا اخْتَرْتُكُمْ وأرسلتكم لتصنعوا ثمرًا ويدومثمركم وَأَقَمْتُكُمْ لِتَذْهَبُوا وَتَأْتُوا بِثَمَرٍ، وَيَدُومَ ثَمَرُكُمْ فجميعهم كانوا مختارين من الرب، وجاء ذلك فى إنجيل يوحنا، وهناك عيد عظيم يُصادف أثناء صوم الرسل. فيهذه الحالة، عيد ميلاد القديس يوحنا المعمدان.

وفي الكنيسة المارونية، تم تقصير مدة الصوم مع مرور القرون.