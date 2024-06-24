شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تشهد حفل تخرج للدارسين بتعليم الكبار بأبو قرقاص والان مع تفاصيل الخبر

نظمت إيبارشية أبو قرقاص، أمس، حفل تكريم وتخرج مجموعة من الدارسين بتعليم الكبار بالإيبارشية، وذلك في بيت الروماني بنزلة رومان، مركز أبوقرقاص.

وشهد الاحتفال إلى جانب الأنبا فيلوباتير أسقف الإيبارشية، الدكتور عيد عبد الواحد المدير التنفيذي لهيئة تعليم الكبار بمجلس الوزراء، والراهب القمص بولس آڤا مينا مسؤول برامج التعليم بـ أسقفية الخدمات نائبًا عن نيافةالأنبا يوليوس، وكذلك الأب القس يؤانس لويس مسؤول الخدمة بالإيبارشية، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية.

وشمل الحضور أيضًا مديري الإدارات بالمحافظة، ونواب البرلمان عن مركز أبو قرقاص، وعدد من المسؤولين عن محو الأمية في الدولة وأسقفية الخدمات.

واختتم الحفل بتوزيع الشهادات على الدارسين، وكذلك تكريم المسؤولين والحاضرين، كما وجه نيافة الأنبا فيلوباتير الشكر لكل المعلمين القائمين على تعليم الكبار.