شكرا لقرائتكم خبر عن أول صيام بالكنيسة.. تعرف على صوم الرسل فى 8 معلومات هامة والان مع تفاصيل الخبر

بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الاثنين، صوم الرسل لمدة 21 يوما، حيث يستمر حتى الحادى عشر من يوليو المقبل، ويعتبر تخليد لذكرى بدء تلاميذ السيد المسيح الخدمة في أورشليم، والتي امتدت إلى جميع أنحاء العالم، حاملين رسالة السلام والمحبة لكل البشرية.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن أول صوم الرسل فى الكنيسة الأرثوذكسية.

1 – يبدأ الصوم فى يوم الإثنين الثانى بعد عيد العنصرة.

2 - تتراوح مدة الصيام من 8 إلى 42 يوماً بسبب طبيعة عيد القيامة المنقولة (عيد الفصح)، ومع ذلك، فى الكنائس الأرثوذكسية الشرقية التى تتبع التقويم اليوليانى المنقح، ويمكن أن يصل الصوم إلى 29 يوماً، أو قد لا يحدث على الإطلاق فى بعض السنوات.

3 – يتم فيه الصيام عن اللحوم الحمراء و‌الدواجن ومنتجات اللحوم والبيض و‌منتجات الألبان، ويُسمح بالأسماك فى جميع الأيام ما عدا يومى الأربعاء والجمعة.

4 - تؤدى العديد من الكنائس والأديرة فى التقليد الروسى خدمات الصوم الكبير فى اليوم الأول على الأقل من صوم الرسل.

5 - تصوم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من أول يوم إثنين بعد عيد العنصرة حتى 4 أبيب حسب التقويم القبطى، وبعد ذلك يلى عيد الرسل الذى يعادل 12 يوليو فى التقويم اليوليانى.

6 - جاء اختيار الأباء الرسل من قبل السيد المسيح نفسه فهو الذى اختارهم بنفسه وقال لهم: "لَيْسَ أَنْتُمُ اخْتَرْتُمُونِي بَلْ أَنَا اخْتَرْتُكُمْ وأرسلتكم لتصنعوا ثمرًا ويدوم ثمركم وَأَقَمْتُكُمْ لِتَذْهَبُوا وَتَأْتُوا بِثَمَرٍ، وَيَدُومَ ثَمَرُكُمْ فجميعهم كانوا مختارين من الرب، وجاء ذلك فى إنجيل يوحنا.

7 - هناك عيد يُصادف أثناء صوم الرسل. في هذه الحالة، عيد ميلاد القديس يوحنا المعمدان.

8 - في الكنيسة المارونية، تم تقصير مدة الصوم مع مرور القرون.