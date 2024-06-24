شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يغادر القاهرة اليوم متجهًا إلى جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

يتوجه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اليوم الإثنين إلى دولة جنوب السودان على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة رسمية تستمر لمدة اربعة أيام .

ومن المقرر أن يقوم سويلم بلقاء سلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان، وعدد من كبار المسئولين بجنوب السودان، وإجراء مباحثات مع بال ماي دينج وزير الموارد المائية والري بجنوب السودان لتعزيز التعاون المشترك في مجال الموارد المائية والري بين البلدين الشقيقين ، بالإضافة لإفتتاح وتدشين عدد من المشروعات التي تنفذها مصر لخدمة الأهالي والمواطنين بدولة جنوب السودان الشقيقة .



قال سويلم أن مصر تتطلع لتحقيق المزيد من التعاون مع كافة الدول الأفريقية لتعزيز التكامل الإقتصادي وضمان الإزدهار بالقارة الإفريقية، وجعل محور المياه على رأس الموضوعات التى تخدم أهداف التنمية بالقارة الافريقية ، مع إستعداد مصر لتسخير خبراتها الكبيرة فى مجال إدارة المياه لاشقائها الافارقة .



