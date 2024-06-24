شكرا لقرائتكم خبر عن خلاصة كلمات وقواعد اللغة الفرنسية وأهم الأسئلة لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد طلاب وطالبات الثانوية العامة، لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وتشمل: "الفرنسية، والإسبانية، والإيطالية، والألمانية، والصينية، واللغة الإنجليزية"، غدًا الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024، في ثاني أيام امتحانات المواد الدراسية الأساسية المضافة للمجموع، إذ يؤدى امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023 / 2024، قرابة 745 ألف طالب وطالبة موزعين على 1981 لجنة سير بمختلف المحافظات.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365” في صفحات معدودة مراجعة نهائية شاملة وملخصة لمنهج مادة اللغة الفرنسية، من إعداد نادر إسكندر مدرس اللغة الفرنسية؛ لمساعدة الطلاب على الإلمام بأهم أجزاء المنهج والتدريب على شكل أسئلة امتحان آخر العام، الذي يتضمن 31 سؤالًا، مخصص لها 40 درجة.

وتتضمن المراجعة النهائية للمادة: (ملخصًا لأهم كلمات المنهج - قواعد المنهج في نقاط - جميع الموضوعات المقالية والإيميلات التي ذكرت في المنهج - أربع وثائق للتدريب - أهم الأسئلة الخاصة بالمواقف - أهم الأسئلة الخاصة بالقواعد).

ويتيح ”الخليج 365” عبر منصاته، مراجعات نهائية شاملة ومتنوعة لكل مواد الثانوية العامة الدراسية، ونماذج علمية لشكل أسئلة الامتحانات فى جميع المواد، يستطيع من خلالها الطلاب تحصيل المعلومات والاستعداد لأداء الامتحانات والحصول على درجات التفوق والنجاح، وذلك بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد فى وزارة التربية والتعليم.

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ويقدم تليفزيون ”الخليج 365” يوميًا، وبشكل مكثف، فيديوهات وحصص مباشرة، تتضمن مراجعات لكافة المواد الدراسية وملخصات للدروس وتدريبات وأسئلة استرشادية لـ امتحانات الثانوية العامة ومراجعات ليلة الامتحان، حتى يستطيع الطلاب اكتساب أكبر قدر ممكن من المعلومات، والتدريب على شكل أسئلة الامتحانات وطريقة الحل النموذجية.