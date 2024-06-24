شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2024.. اعرف برنامج تصميم الإعلان الرقمي بفنون تطبيقية جامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة حلوان عن تفاصيل برنامج تصميم الإعلان الرقمى بـ كلية الفنون التطبيقية، موضحة أنه برنامج يهدف إلى تخريج مصمم اعلان رقمي قادر على تقديم الحلول المتكاملة للمشكلات التصميمية فى هذا المجال من خلال تطبيق استراتيجيات الابداع والتقنيات مع توظيف العلوم المرتبطة بما يحقق المراقبة للمتغيرات الحديثة وتلبية احتياجات سوق العمل فى ضوء أخلاقيات المهنة.

وتتضمن مجالات البرنامج استراتيجيات التسويق المتكامل للعلامة أو الماركة وكذلك الرسوم المتحركة والوسائط المتعددة وتصميم المواقع الالكترونية وتصميم الالعاب الرقميه و استراتيجية التصميم لوسائط التواصل الاجتماعى والتصميم التفاعلى وتطبيقات الهاتف المحمول.

ويهدف البرنامج إلى إكساب الخريج المعارف والمهارات اللازمة التى تضمن كفاءة أدائه كمصمم إعلان رقمي، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لطبيعة الدراسة تتسم بالتجديد المستمر لتماثل بيئة سوق العمل، تنمية مهارات التعلم الذاتى والمستمر، والتنمية المستمرة لمهارات الخريج، وبناء قدرات الخريج المرتبطة بدراسات وأبحاث السوق والتعامل مع المتغيرات المختلفة.

وتكون الدراسة بالبرنامج باللغة العربية والإنجليزية وتكون مدة الدراسة ببرنامج تصميم الإعلان الرقمى 10 فصول دراسية يحصل بعدها الطالب على درجة البكالوريوس.