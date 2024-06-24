أكاديمية المعلمين تتيح حجز برنامج التنمية المطلوب للحصول على شهادة الصلاحية

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وجهت الأكاديمية المهنية للمعلمين أعضاء هيئة التدريس بضرورة الالتزام بالدخول على منصة المعلم من خلال موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين لحجز برنامج التنمية المهنية اللازم للحصول على شهادة الصلاحية للترقي إلى وظائف المعلمين في الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 15 يوليو 2024.

وأكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين، يأتى ذلك في إطار تنظيم إجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى الوظائف الأعلى من وظائف المعلمين ، وفي ضوء موافقة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين على تنفيذ برامج التنمية المهنية اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى وظائف المعلمين أونلاين عبر منصة المعلم من خلال موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وأوضحت أنه يتاح حجز برنامج التنمية المهنية ممن يشغلون مستويات ( معلم - معلم أول - معلم اول أ - معلم خبير ) الذين تم تسجيل ترشحهم لترقيات العام 2023 / 2024 ولم يجتازوا التدريبات او تخلفوا عن دخول تلك التدريبات أو ممن تم تعديل بيانات وظيفتهم على كادر المعلم، كما وجهت مديري المديريات التعليمية التعاون لتنفيذ الاتي :

- إتباع اجراءات وخطوات الدخول على منصة المعلم طبقا للاعلان المنشور على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ، مع ضرورة التنبيه بالالتزام بالدخول في المواعيد المحددة قرين كل مديرية و تعميم نشرة دورية على ديوان المديرية وجميع دواوين الادارات التعليمية وجميع المدارس التابعة للمديريات ، وكذلك على الموقع الالكتروني الخاص بالمديرية بالفئة المستهدفة والمواعيد المحددة لها لضمان اعلام المعلمين المرشحين للترقي خلال المدة الزمنية المعلن عنها ، مع التشديد على ضرورة عدم التخلف باعتبارها الفرصة الاخيرة لهم.