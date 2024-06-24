شكرا لقرائتكم خبر عن إتاحة الحصول على برامج القيادات لشغل وظائف الإدارة المدرسية 10 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت الأكاديمية المهنية للمعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية بشأن إجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لشغل وظائف الإدارة المدرسية والتوجيه الفني والإدارة التعليمية، حيث أكدت على إتاحة الحصول علي برامج القيادات عبر منصة المعلم بداية من 10 يوليو المقبل.

وقالت الأكاديمية المهنية للمعلمين: في إطار تنظيم إجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لشغل وظائف الإدارة المدرسية والتوجيه الفني والإدارة التعليمية، وبناء على ما ورد في كتاب الإدارة العامة لمركز المعلومات بالأكاديمية سوف يتم إتاحة الحصول على برامج القيادات على منصة المعلم من خلال

موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين اعتبارا من يوم الأربعاء 10 يوليو 2024 إلى يوم الجمعة 30 أغسطس المقبل.

ونبهت بتعميم نشرة دورية على ديوان المديرية وجميع دواوين الإدارات التعليمية و جميع المدارس، وكذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بالمديرية بالمواعيد المحددة للبرامج المشار إليها بعاليه لضمان إعلام المعلمين الراغبين في الحصول على تلك البرامج ، خلال المدة

الزمنية المعلن عنها .