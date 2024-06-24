شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إطلاق الحوار الوطنى لمنع قطع الأشجار بحضور وزيرة البيئة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت منذ قليل فاعليات الحوار الوطني لمنع قطع الأشجار تحت شعار "مبادرة الـ100 مليون شجرة مسئولية مشتركة.. فلنعمل جميعاً من أجل الاستمرار في تحسين واستدامة بيئتنا، بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، بهدف وضع توصيات واضحة لتقنين التعامل مع الأشجار وتجريم القطع في حال عدم وجود أسباب قانونية لهذا، وكيفية العمل على إيجاد إطار قانوني يضمن الحوكمة الرشيدة لتنظيم هذا العمل.

والذى تنظمه وزارة البيئة بالتعاون مع أحد الجمعيات، بأحد فنادق القاهرة الجديدة،



مبادرة ال 100 مليون شجرة

بدءت الجلسة الأولى بحضور الدكتور على ابوسنه رئيس جهاز شئون البيئة ، والوزيرة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة. وممثلين من مجلسى النواب والشيوخ وعدد من الوزرات منها التنمية المحلية والتعليم بحضور الخبراء والمتخصصين في مجال البيئة ومعهم الجمعيات الاهلية وكذلك المراكز البحثية والعلمية المتخصصة والجامعات ومعهم ممثلي الإعلام وقطاعات الشباب والمرأة.



فاعليات الحوار الوطني لمنع قطع الاشجار



وأعلنت الوزيرة ان مشاركتها فى الحوار الوطنى ليست بصفتها وزيرة البيئة فقط وانما كخبير متخصص فى الملف البيئي، وان وزارة البيئة أطلقت العديد من المبادرات الخضراء التي تم اطلاقها منذ سنوات والتي لا يمكن اغفالها. وتم دمجها في السياسات والخطط التنموية الوطنية، وما واكب ذلك من مجهود كبير بذلته أجهزة الدولة المعنية ومعها منظمات المجتمع المدني وذلك بشكل تشاركي مستمر ومشهود مع الوزارات والجهات المعنية خاصةً وزارة البيئة.

واضافت وزيرة البيئة ، ان ماتم من حراك مجتمعي محسوس حول أهمية الحفاظ على كل ماهو أخضر وخاصة الأشجار. وبالقطع نتألم بشدة عندما نشاهد أي إعتداء على الاشجار ونزداد ألما عندما يكون القطع لأسباب غير منطقية، ومن واقع مسؤوليتنا، فكان لزاماً علينا أن ندعو إلى حوار وطني على وجه السرعة حول كيفية تعزيز وتسريع تنفيذ مبادرة الـ 100 مليون شجرة والتى أطلقها رئيس الجمهورية