شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تفرق بين الأسماك الطازجة والتالفة؟ وزارة الصحة تجيب فى إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الفرق بين الأسماك الطازجة والتالفة ، حيث أوضحت أن الأسماك التالفة يكون لون الخياشيم بني أو غامق ولها رائحة كريهة وعند قطعها لا يلاحظ أي نزيف دموي بها وعند وضعها في إناء به ماء فتهبط إلى القاع.

وأضافت وزارة الصحة والسكان إن لأسماك الطازجة يكون لون الخياشيم أحمر زاهي أو لامع ذو رائحة مقبولة وعند قطعها يحدث نزيف عبارة عن سائل لونه أحمر داكن ذو رائحة كريهة.

وتابعت وزارة الصحة والسكان : عند وضعها في إناء به ماء تطفو إلى الأعلى ويحدث الطفو كذلك في الأسماك المصادة بالمبيدات.