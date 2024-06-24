شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف 11 نصيحة هامة لمرضى فقر الدم المنجلي.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالإثنين، 24 يونيو 2024 12:47 م
قدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح الهامة لمرضى فقر الدم المنجلي تضمنت الآتى :-
١-اتباع تعليمات الطبيب المختص والالتزام بالخطة العلاجية في معالجة نوبات الألم والمضاعفات الأخرى بشكل جيد.
٢-الانتظام في المتابعة مع الطبيب وإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة.
٣-الوقاية من العدوى: غسل اليدين بالصابون والماء النظيف عدة مرات كل يوم وتحضير الطعام بشكل آمن.
٤-تلقي اللقاحات اللازمة، مثل: لقاح الإنفلونزا كل عام، بالإضافة إلى لقاح المكورات الرئوية وأي لقاح آخر يوصي به الطبيب.
٥-اتباع نمط حياة صحي مثل النوم الجيد وتناول الأكل الصحي.
٦-شرب الكثير من الماء يوميًا (8 - 10 أكواب).
٧-القيام بالتمارين الرياضية، ولكن من الأفضل تجنب الأنشطة المكثفة التي تسبب صعوبة في التنفس بشكل خطير.
٨-تجنب الكحول والتدخين.
٩-الاسترخاء فقد يؤدي التوتر إلى زيادة شدة الألم في أزمات فقر الدم المنجلي، لذا من المفيد تعلم تقنيات الاسترخاء، مثل تمارين التنفس.
١٠-تجنب درجات الحرارة القصوى فيجب ارتداء الملابس المناسبة للطقس وتجنب التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة، مثل السباحة في الماء البارد.
١١-الحذر عند الارتفاعات العالية، قد يؤدي نقص الأكسجين على ارتفاعات عالية إلى حدوث أزمات فقر الدم المنجلي.
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