شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف 11 نصيحة هامة لمرضى فقر الدم المنجلي.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح الهامة لمرضى فقر الدم المنجلي تضمنت الآتى :-

١-اتباع تعليمات الطبيب المختص والالتزام بالخطة العلاجية في معالجة نوبات الألم والمضاعفات الأخرى بشكل جيد.​​

٢-الانتظام في المتابعة مع الطبيب وإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة.​​

٣-الوقاية من العدوى: غسل اليدين بالصابون والماء النظيف عدة مرات كل يوم وتحضير الطعام بشكل آمن. ​​

٤-تلقي اللقاحات اللازمة، مثل: لقاح الإنفلونزا كل عام، بالإضافة إلى لقاح المكورات الرئوية وأي لقاح آخر يوصي به الطبيب.​

٥-اتباع نمط حياة صحي مثل النوم الجيد وتناول الأكل الصحي.​​

٦-شرب الكثير من الماء يوميًا (8 - 10 أكواب). ​

٧-القيام بالتمارين الرياضية، ولكن من الأفضل تجنب الأنشطة المكثفة التي تسبب صعوبة في التنفس بشكل خطير.​​

٨-تجنب الكحول والتدخين.​​

٩-الاسترخاء فقد يؤدي التوتر إلى زيادة شدة الألم في أزمات فقر الدم المنجلي، لذا من المفيد تعلم تقنيات الاسترخاء، مثل تمارين التنفس.​​

١٠-تجنب درجات الحرارة القصوى فيجب ارتداء الملابس المناسبة للطقس وتجنب التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة، مثل السباحة في الماء البارد.​​

١١-الحذر عند الارتفاعات العالية، قد يؤدي نقص الأكسجين على ارتفاعات عالية إلى حدوث أزمات فقر الدم المنجلي.​