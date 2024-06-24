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وزارة الصحة تكشف 11 نصيحة هامة لمرضى فقر الدم المنجلي.. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الإثنين، 24 يونيو 2024 12:47 م

قدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح الهامة لمرضى فقر الدم المنجلي تضمنت الآتى :-

١-اتباع تعليمات الطبيب المختص والالتزام بالخطة العلاجية في معالجة نوبات الألم والمضاعفات الأخرى بشكل جيد.​​

٢-الانتظام في المتابعة مع الطبيب وإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة.​​

٣-الوقاية من العدوى: غسل اليدين بالصابون والماء النظيف عدة مرات كل يوم وتحضير الطعام بشكل آمن. ​​

٤-تلقي اللقاحات اللازمة، مثل: لقاح الإنفلونزا كل عام، بالإضافة إلى لقاح المكورات الرئوية وأي لقاح آخر يوصي به الطبيب.​

٥-اتباع نمط حياة صحي مثل النوم الجيد وتناول الأكل الصحي.​​

٦-شرب الكثير من الماء يوميًا (8 - 10 أكواب). ​

٧-القيام بالتمارين ، ولكن من الأفضل تجنب الأنشطة المكثفة التي تسبب صعوبة في التنفس بشكل خطير.​​

٨-تجنب الكحول والتدخين.​​

٩-الاسترخاء فقد يؤدي التوتر إلى زيادة شدة الألم في أزمات فقر الدم المنجلي، لذا من المفيد تعلم تقنيات الاسترخاء، مثل تمارين التنفس.​​

١٠-تجنب درجات الحرارة القصوى فيجب ارتداء الملابس المناسبة للطقس وتجنب التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة، مثل السباحة في الماء البارد.​​

١١-الحذر عند الارتفاعات العالية، قد يؤدي نقص الأكسجين على ارتفاعات عالية إلى حدوث أزمات فقر الدم المنجلي.​

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