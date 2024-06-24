ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 180 طربة حشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عنصرين إجراميين بحوزتهما 180 طربة حشيش.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، أفادت قيام عدة عناصر إجرامية بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة أشمون وبحوزتهما (180 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18 كيلو جرام).

وضبطت أجهزة الأمن 4 عناصر إجرامية بدائرة مركز شرطة المنيا وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام- بندقية آلية- 2 فرد خرطوش- خزينتين وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- سيارة- دراجتين ناريتين- سلاح أبيض- ميزان حساس).

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1.990 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.