بينهم سيدة.. ضبط 4 متهمين ينقبون عن الآثار أسفل منزل بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية 4 أشخاص حال قيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بأسوان.

تبلغ لمركز شرطة دراو بمديرية أمن أسوان من (ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز) بقيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل كائن بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان من ضبط (سيدة و3 أشخاص) حال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم وتبين وجود حفرة (بقطر 2 متر وبعمق 8 متر).

وضبط بحوزتهم الأدوات المستخدمة في الحفر، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.