تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "سما كلينك" لجلسة 22 يوليو



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أجلت محكمة مدينة نصر، اليوم الإثنين، محاكمة المتهمين في قضية "سما كلينك"، واثنين آخرين لجلسة 22 يوليو المقبل، لحضور المتهمين.

نسبت النيابة للمتهمين الإهمال الطبي وإنشاء عيادة دون ترخيص، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وانتحال صفة طبيب في القضية رقم 7104 لسنة 2024.

وجاء في أمر إحالة المتهمين في قضية سما كلينك، أنهم في تاريخ سابق على تحرير المحضر بدائرة قسم أول مدينة نصر أداروا عيادة قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة على النحو المبين بالأوراق، وزاولوا ومارسوا مهنة الطب دون أن يكون اسمهم مقيد بسجل الأطباء وبجداول نقابة الأطباء الشريين حال كونهم غير مرخص لهم في مزاولتها على النحو المبين بالأوراق.