مسؤول سعودي يكشف أعداد وفيات الحجاج.. وعضو بـ"العليا للحج": توقعنا الأزمة قبل حدوثها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلن فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، وزير الصحة السعودي، أعداد وفيات موسم الحج 2024.

وأضاف "الجلاجل"، خلال تصريحات تليفزيونية، أن أعداد الوفيات بلغت 1301 حالة، مؤكدًا أن 83 % منهم من الحجاج غير النظاميين.

ورجح وزير الصحة السعودي، أن أسباب وفاة هؤلاء الحجاج تعود إلى سيرهم مسافات طويلة تحت أشعة الشمس دون مأوى أو راحة، ومن بينهم كبار السن ومصابي الأمراض المزمنة.

ومن جانبه، قال باسل السيسي، عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، إن الحجاج غير الرسميين غير مؤمن عليهم طبيًا وليس لهم مأوى أو مشرف يتابعهم أو رقابة حكومية.

وأضاف "السيسي"، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الأمور كانت صعبة في موسم الحج 2024، ودرجات الحرارة المرتفعة والسير لمسافات طويلة كانت من الأسباب التي أدت لوفاة الحجاج.

وأشار عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، إلى أنه أنه تم توقع أزمة الحج وتم إعداد مقترح للقضاء على أزمة تأشيرة الزيارة وتقديمه لوزارة السياحة لتفادي تلك الأزمة ولم يتم العمل به.

خاص| مقترح مهم من غرفة السياحة لحل أزمة تأشيرة الزيارة بـ "حج 2024"

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كشف عن تشكيل خلية عمل لمتابعة وإدارة أزمة وفاة الحجاج المصريين، وذلك بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن خلية الأزمة تتشكل من مسئولى الوزارات والجهات المعنية، وسيكون من مهامها، وفقًا لتوجيهات الرئيس، تقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين في الحج، ودراسة أسباب ما حدث والعمل على عدم تكرارها .

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أنه سيتم فتح تحقيق مع أى شركة رتبت سفر هؤلاء الحجاج المتوفين، بعيدا عن الأطر النظامية، وتحايلت لتنظيم السفر للضحايا بصورة غير رسمية، ولم توفر لهم الخدمات اللوجيستية، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ قرارات حاسمة، وتوقيع أشد العقوبات، التى تسهم فى عدم تكرار هذه المخالفات مرة أخرى.

وكانت وزارة السياحة والآثار، وجهت شركات السياحة المنفذة للحج، بشأن حال وجود حالات مفقودين أو تائهبن أو حالات مرضية بالمستشفيات ضمن الحجاج، مشيرة إلى أنه في هذه الحالات يجب إخطار الوزارة عن طريق مكتب مقر بعثة مكتب شؤون الحج السياحي بكلا من مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ حتى يتسنى إخطار الجهات الرسمية السعودية في أقرب وقت ممكن.

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