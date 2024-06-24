شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: الدولة التى تجرم الاعتداء على الأراضي الزراعية لن تقبل بقطع الأشجار والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن تقديرها لكل الآراء والمقترحات التى تم طرحها خلال الحوار الوطنى حول قطع الأشجار، أن سياسة الدولة المصرية قيادة وشعبا هى زيادة المسطحات الخضراء، والعمل باحترافية مع الطبيعة خلال عملية التطوير، والدليل هو حرص رئيس الجمهورية، على تجريم الاعتداء على الأراضى الزراعية، بجانب تنفيذ العديد من المبادرات الخاصة بـ التشجير على مستوى الجمهورية، ومنها مبادرة 100 مليون شجرة، مؤكدة أن الدولة التى تفعل هذا ليس لديها خطة ممنهجة لقطع الأشجار.

وأوضحت وزيرة البيئة إلى انه بالتوازى مع هذه السياسة، يوجد بعض وقائع القطع فى عدد من الأماكن، تتطلب اتخاذ الآليات التى تضمن عدم تكرارها، ولاب أن يشارك الجميع سواء الاعلام، او اعضاء مجلس النواب ممثلى الشعب، اوالمجتمع المدني، فى نقل الصورة بمصداقية للجهات المسؤولة بالدولة، ليتم العمل على تحسين الاداء والتنبه لأى فجوة أو قصور للعمل على إصلاحه.

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد، على التنسيق الحكومى الوثيقة بين الجهات المسؤولة بالدولة، فمبادرة زراعة "100 مليون شجرة"، تتشارك فيها العديد من الجهات ويحرص دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على المتابعة والاجتماع بصفة دورية مع اللجنة الوزارية التى تضم الوزارات المعنية (البيئة ،والتنمية المحلية، والاسكان، والموارد المائية والرى، والزراعة وايضا التعليم العالى من منطلق فكرة الاستفادة من البحث العلمى والتطوير فى التشجير )، حيث تختص تلك اللجنة بالتنفيذ والمتابعة، وعلى مستوى الادرات فتوجد ايضا لجان نوعية وفنية على مستوى جميع الوزارات المعنية للمتابعة الدورية، ويتم التنسيق ايضا مع المحافظات، لتوزيع اعداد الأشجار المستهدف زراعتها بكل محافظة، وتتصدر محافظات القاهره الكبرى النصيب الأكبر.