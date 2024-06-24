شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. التضخم الشهرى يسجل لأول مرة معدلا سالبا يعكس انخفاض الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، كانت أبرزها تصريح وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بانخفاض معدلات التضخم لأول مرة منذ عامين.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، وذلك فى إطار متابعة إجراءات ضبط الأسواق وأسعار السلع؛ لافتًا إلى أن هذه الجهود أثمرت فى الفترة الأخيرة عن انخفاض بمعدلات التضخم، مشيرًا إلى أن الحكومة مُستمرة فى إجراءاتها بالتعاون مع القطاع المصرفي؛ من أجل تدبير النقد الأجنبى المطلوب للعمل على توفير السلع المختلفة، وهو ما يُسهم بدوره فى توازن الأسعار.

مجلس الوزراء: ضبط الأسواق أدى لاستقرار أسعار السلع وتوافرها بشكل جيد.. والحكومة مستمرة فى إجراءات تدبير النقد الأجنبى المطلوب لتوفير السلع

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الشهر الماضي هو أول شهر يشهد انخفاض معدلات التضخم منذ نحو عامين، مؤكدةً أن ذلك يأتي نتيجةً للجهود التي بذلتها الدولة في الفترة السابقة، موضحة أن معدل التضخم الشهري يسجل لأول مرة معدلاً سالباً، وهو ما يؤكد وجود انخفاض حقيقي واستقرار في الأسعار. رئيس الوزراء: بدء العمل بالمنظومة الإلكترونية وميكنة دعم الصادرات يوليو المقبل عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، اجتماعًا مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، وأكد رئيس الوزراء أنه جار العمل على ميكنة المنظومة بالكامل وأنه سيتم العمل بهذه المنظومة الإلكترونية بحلول شهر يوليو المقبل. وزيرة التخطيط: التضخم الشهرى يسجل لأول مرة معدلا سالبا يعكس انخفاض الأسعار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الأحد 30 يونيو 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها؛ وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو. أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الدولة المصرية تضع القطاع الصحي على رأس أولوياتها، إيمانًا بأنه أحد مفاتيح التنمية المستدامة والرخاء الحقيقي، مضيفًا أن أهداف التنمية المستدامة تتحقق في وجود أنظمة صحية قوية وفعالة وشاملة، لذا تحرص مصر على تحسين جودة الخدمات الصحية، انطلاقًا من مبدأ (الصحة للجميع). وزارة الصحة: الدولة تضع القطاع الصحى على رأس أولوياتها لتحقيق تنمية مستدامة تقدمت مصر، اليوم الاثنين، بخالص التعازى إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة حكومة وشعباً، فى ضحايا الحادث، الذى تعرضت له شاحنات عسكرية، ضمن قافلة مساعدات إغاثية وإنسانية متجهة لقطاع غزة. أكد تقرير بموقع الأمم المتحدة للشؤون الانسانية أن ما يصل 21 ألف طفل في عداد المفقودين في فوضى العدوان في غزة، والعديد منهم محاصرون تحت الأنقاض، أو محتجزون، أو مدفونون في قبور مجهولة، أو فقدوا من عائلاتهم، حسبما ذكرت منظمة إنقاذ الطفولة. أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعليماتها لقائدي القطارات بتخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط نظراً لارتفاع درجة الحرارة والتى تؤثر على القضبان والمعدات، وأن هذا الإجراء ضرورى لتفادى أى طارئ حفاظاً على السلامة العامة للركاب و سلامة المعدات على أن يتم عودة مسير القطارات للسرعة المقررة حال إنخفاض درجة الحرارة . تفحص الهيئة العامة للسلع التموينية بـ وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الإثنين عروض الشركات التى تقدمت للممارسة التى سبق وأعلنت عنها الهيئة رقم 1 لسنة 2025/2024 لتوريد زيت طعام خام محلى لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية " 1000 طن زيت صويا"تقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها وتسليم من 1 إلى 31 أغسطس 2024 وزارة التموين تفحص عروض شركات توريد زيت الطعام المحلى بالمناقصة الجديدة السكة الحديد تخفض سرعة القطارات على معظم الخطوط لارتفاع درجات الحرارة أكدت وحدة المدارس المصرية اليابانية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه سيتم غلق باب التقديم للمعلمين والمعلمات غدا الثلاثاء 25 يونيو، حيث أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية حاجتها لمعلمين للعمل بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل، وتم إتاحة التقديم عبر الرابط التالى" https://ejsadm.moe.gov.eg/ . استهل سعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين 24 يونيو 2024 تعاملات الأسبوع على ارتفاع طفيف حيث سجل مستويات 3150 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر بزيادة 10جنيهات.أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3600 جنيه. عيار 21 يسجل 3150 جنيها. عيار 18 يسجل 2700 جنيه. عيار 14 يسجل 2100 جنيه. الجنيه الذهب 25200 جنيه.. قالت حركة حماس: "موقفنا إيجابى فى التعامل مع جهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق يضمن وقفا دائما للعدوان وانسحابا كاملا من غزة وتنفيذ صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". حماس: موقفنا إيجابى فى التعامل مع جهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق فى غزة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، طقسا شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حارا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدلا على السواحل الشمالية. الطقس غدا.. أجواء شديدة الحرارة وارتفاع بالرطوبة والعظمى بالقاهرة 39 درجة الذهب يستهل تعاملات الأسبوع على ارتفاع وعيار 18 يسجل 2700 جنيه للجرام المدارس المصرية اليابانية: غدا آخر فرصة للتقديم على وظائف المعلمين الجدد تقرير دولى: 21 ألف طفل فقدوا أو دفنوا تحت الأنقاض أو فى مقابر جماعية بغزة مصر تعزى الأردن فى ضحايا حادث شاحنات المساعدات المتجهة لقطاع غزة

مجلس الوزراء: الأحد المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو