شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث البنتاجون: ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وهذا لن يتغير والان مع تفاصيل الخبر

قال المتحدث باسم البنتاجون إننا نركز على منع نشوب صراع إقليمي أوسع وحل الأزمة بين لبنان وإسرائيل دبلوماسيا‎، وندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وهذا لن يتغير، وكذلك عدم وجود حاملة طائرات في المنطقة لا يعني أننا لانملك القدرات لحماية قواتنا وتأمين الملاحة في البحر الأحمر، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.



ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

