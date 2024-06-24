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"تحرش بفتاة".. تفاصيل سحل مواطن داخل عقار بالمرج

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن ضباط مباحث القاهرة، من كشف ملابسات واقعة التعدى على أحد الأشخاص بأحد العقارات بالقاهرة، وتبين تعرض الشاب المعتدي عليه بفتاة.

تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من طالب (مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس – مصاب بجرح قطعي) بتعرضه للضرب بتاريخ 20 يونيو الجارى، وتصويره داخل أحد العقارات بدائرة القسم وقدم مقطع فيديو بمضمون ذلك (تم تداوله على صفحة خاصة بإحدى الفتيات عبر تطبيق "إنستجرام").

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (موظفة بأحد البنوك وشقيقها وحارس العقار محل سكنهما).

وبمواجهتهم اعترفوا بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته لقيامه بالتحرش بالأولى والصعود خلفها بالعقار سكنها ومحاولة كتم أنفاسها حال استغاثتها بالجيران وقيامها بنشر مقطع الفيديو على صفحتها.

وبسؤال المبلغ أقر بارتكابه الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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