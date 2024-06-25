شكرا لقرائتكم خبر عن 7 احتياطات هامة للوقاية من ضربات الشمس.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

فى ظل الموجات الحارة التى تتعرض لها البلاد على مدار فصل الصيف، وتعرض الكثير منا على مدار اليوم لأشعة الشمس الحارقة يتساءل الكثير من المواطنين عن طرق الوقاية من ضربات الشمس والإجهاد الحرارى .



وهناك أسباب رئيسية تعرضك للإصابة بـ ضربة الشمس، هى عدم شرب سوائل كافية فى الأيام الحارة، وجود أمراض بالقلب، وجود مشاكل بـ الغدد الدرقية، وارتداء ملابس ثقيلة غير ملائمة للجو .

وفى التقرير التالى نتعرف على 7 احتياطات هامة للوقاية من الشمس:

1- الحد من التعرض للشمس لأوقات طويلة.

2- شرب الكثير من السوائل لمنع الجفاف .

3- ارتداء ملابس فضفاضة وخفيفة وذات الألوان الفاتحة فى الطقس الحار.

4- تجنب ممارسة الرياضة أو الأنشطة البدنية الثقيلة فى الهواء الطلق خلال الطقس الحار أو الرطوية العالية.

5- جيب شرب السوائل قبل وأثناء وبعد ممارسة الرياضة.

6- كن حذرًا من سخونة السيارة فى فصل الصيف وتهويتها قبل ركوبها .

7- لا تترك طفل يجلس فى سيارة تتعرض لأشعة الشمس المحرقة حتى بعد فتح النوافذ.