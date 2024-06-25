عمرو أديب عن أزمة مباراة القمة: ما يحدث عبث لا يليق بالكرة المصرية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أعرب الإعلامي عمرو أديب عن احترامه لقرار نادي الزمالك بعدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها غدًا الثلاثاء، وذلك رغم الضغوط الكبيرة التي تعرض لها النادي.

وأكد أديب، خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، "الزمالك مش هيلعب بكرة.. أنا رأيي إنه كان لازم يلعب قدام الأهلي، لكن انا محترم مجلس إدارة الزمالك لأنهم أصروا على قرارهم".

أضاف الإعلامي عمرو أديب، أن ما يحدث على الساحة الرياضية عبث لا يليق بالكرة المصرية، هناك سوء تخطيط من جانب رابطة الأندية، معقبًا: "الدوري احتمال يخلص في أكتوبر في حين دوريات تانية هتكون بدأت الموسم الجديد".

أكد مقدم "الحكاية"، أن الزمالك ومجلس إدارته برئاسة حسين لبيب، قد اتخذوا موقفًا محترمًا أمام جمهورهم بالتمسك بقرارهم بعدم خوض المباراة، مشيرًا إلى أن تغيير هذا القرار كان سيؤثر سلبًا على صورتهم التاريخية.

وأعرب الإعلامي عمرو أديب، عن حزنه لعدم إقامة المباراة في موعدها، إلا أنه أشار إلى أن ما فعله الزمالك قد يكون بداية لتغيير إيجابي في المنظومة الكروية المصرية التي وصفها بالسيئة والمحتاجة للتغيير.

وأشاد أديب بموقف الزمالك المحترم، موضحًا أن النادي كان قد طلب تنفيذ بعض الشروط للموافقة على خوض المباراة، وهو ما يؤكد على تمسكهم بمبادئهم وحقوقهم.