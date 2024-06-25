شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات لا تعرفها عن تطوير بحيرة البردويل.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

نفذت الدولة خطط واستراتيجيات لتنمية شبه جزيرة سيناء كان من بينها قطاع الثروة السمكية وتنميتها، حيث تم تنفيذ مشروعًا لتطوير بحيرة البردويل بشمال سيناء، ورفع كفاءة وتطوير 4 مراسى صيد بالإضافة إلى إزالة العوائق الموجودة بها بإجمالى 3500 طن عوائق، وتطهير البواغيز فى المرحلة الأولى، والانتهاء من الدراسات الخاصة بإنشاء قرى للصيادين واتخاذ الإجراءات التنفيذية، كذلك الالتزام بتنفيذ الراحة البيولوجية للبحيرة فى المواعيد المخططة، بتكلفة 120 مليون جنيه.

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

1- لمنع صيد الزريعة وإهدار الثروة السمكية تم التعاون بين أجهزة الدولة المعنية ووضع رؤية لمنع صيد الزريعة والصيد الجائر وتنفيذ قوانين الصيد والاهتمام بالصيادين وأحوالهم المعيشية.

2- لتطوير صناعة الأسماك تم الاستعانة بالخبرات الأجنبية.

3- لتصدير المنتج تم إنشاء صالة للفرز والتصدير فى مرسى إغزوان بـ بحيرة البردويل والحصول على رخصة التصدير للاتحاد الأوروبي.

4- تم إنشاء مركز للأبحاث والتطوير يحتوى على معامل متخصصة تعمل فى مراقبة جودة المياه والغذاء الحى للأسماك وصحة أمراض الأسماك وتركيب وجودة الأعلاف.

5- استهدفت خطة تطوير بحيرة البردويل بشمال سيناء الحفاظ على الانواع المهددة بالانقراض بالبحيرة والتى تعيد التوازن البيئى للبحيرة ورفع إنتاجياتها، والحصول على المعاملات البيولوجية والديناميكية ومواصفات المصيد والتى تشكل مدخلات النماذج التحليلية التى تؤدى بدورها إلى تحديد وبناء استراتيجية إدارة البحيرة وتنميتها.

6- تم تطوير مراسى ومعدات الصيد بالبحيرة من: أدوات تداول الأسماك، شباك وحرف الصيد، فضلًا عن غرف التبريد والتجميد.

7- رصد وتحديد التغيرات المرتبطة بجودة ومواصفات المياه: بيئية، فيزيقية، وكيميائية، والتى لها تأثير مباشرعلى الانتاجية الحيوية للبحيرة وتحديد مصادر التأثير وايجاد الحلول للحد من الاثار السلبية على جودة المياه وذلك بالإضافة إلى مشروعات عملاقة للاستزراع السمكي.

8- تم تنفيذ أكثر من 9900 حوض ضمن مشروعى هيئة قناة السويس والفيروز للاستزراع السمكى، وذلك فى وقت يجرى فيه العمل على إنشاء 8 قرى للصيادين بتكلفة 3.5 مليار جنيه.