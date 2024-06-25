شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الكهرباء عن جميع أنحاء البلاد في الإكوادور.. والحكومة توضح السبب والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت السلطات الإكوادورية عن وجود عطل فى شبكة توزيع الكهرباء، بجميع أنحاء البلاد، ما أدى إلى انقطع التيار الكهربائى عن جميع أنحاء الإكوادور، وهو ما أثر على السكان البالغ عددهم 17 مليون نسمة، والمرافق مثل المستشفيات والمنازل ومترو الأنفاق.

فيما قال وزير البنية التحتية روبرتو لوكى، عبر منصة إكس: "التقرير الذى تلقيناه من المركز الوطنى للتحكم فى الطاقة يفيد بوجود عطل فى خط النقل مما تسبب فى انقطاع التيار الكهربائى، لذلك لا توجد خدمة ونحن نركز كل جهودنا على حل المشكلة فى أسرع وقت ممكن".

وبحسب ما نشره موقع "cnn" عربى، فأن الإكوادور تعانى من أزمة طاقة منذ سنوات، وكان آخرها إعلان الرئيس الإكوادورى دانييل نوبوا حالة طوارئ فى إبريل وأمر بقطع الكهرباء على مستوى البلاد لـ8 ساعات وسط الجفاف الذى أثر على توليد الطاقة، وفى العاصمة كيتو، شاهد فريق شبكة CNN انقطاع الكهرباء عن مستشفيين، بما فى ذلك مركز طبى للأطفال، وتمكن المستشفيان من الاعتماد على الكهرباء من مولداتهما بعد وقت قصير من بدء الانقطاع، وفى غواياكيل، أكبر مدينة فى البلاد، أثر انقطاع التيار الكهربائى أيضا لفترة وجيزة على مستشفيين آخرين.