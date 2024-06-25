شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعانى قطع الكهرباء فى ظل الحر الشديد.. تتوفر أقل من 10 ساعات يوميا والان مع تفاصيل الخبر

يعاني الشعب العراقي منذ سنوات انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي وأعطالا في المحولات جراء الحصار والحروب المتتالية، وتستمر درجات الحرارة في الارتفاع إلى مستويات عالية، في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة خلال فصل الصيف، التي تجاوزت 51 درجة مئوية في 10 مدن بالبلاد.

ووفق ما نشر عبر موقع "العين"، تتفاقم حدة أزمة الكهرباء في العراق بسبب عدة عوامل، بما في ذلك نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء وزيادة الاستهلاك اليومي للكهرباء، خاصة في فصل الصيف الحار، بالإضافة إلى ذلك، يسهم تزايد حالات سرقة التيار الكهربائي في الضغط على الشبكة الكهربائية وتأثيرها على الموارد المالية لشركات الكهرباء.

ولجأت الحكومة العراقية إلى تقليص عدد ساعات العمل في المؤسسات الرسمية إلى 6 ساعات بدلا من 8 حتى نهاية شهر أغسطس، وحدد مجلس القضاء الأعلى أوقات الدوام الرسمي في دوائره والمحاكم والمعهد القضائي بـ5 ساعات ونصف الساعة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وفي إطار الإجراءات الحكومية المتخذة لمعالجة أزمة الكهرباء المتفاقمة، خاصة بعد تراجع ساعات توفر التيار الكهربائي لأقل من 10 ساعات في اليوم، أعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، عن إطلاق حملة واسعة لتخفيف الضغط على قطاع التوزيع.

وأضاف أن المرحلة الأولى من الحملة ستستمر لمدة 15 يوما، وستركز على تحسين جودة الخدمات في المناطق التي تعاني تقلبات في توفر الكهرباء، بهدف تحقيق الاستقرار وتقليل التوقف المتكرر للتيار الكهربائي.

وأكد الوزير أن الإنتاج الكهربائي للوزارة مستقر حاليا، ويبلغ أكثر من 25 ألف ميغاواط، وتوقع أن تشهد ساعات التزويد بالكهرباء استقرارا مع إنجاز المرحلة الأولى من حملة تخفيف الضغط على قطاع التوزيع.