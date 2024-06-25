شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عظة البابا تواضروس الثانى الأسبوعية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى ختام عظة الأربعاء الأسبوعية السابقة لقداسته مساء الأربعاء قبل الماضى، عن توقف الاجتماع طوال فترة الخمسين المقدسة على أن يعود للانعقاد مع بداية صوم الرسل، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة بعد عيد القيامة تنشغل الأسر بالامتحانات، معربًا عن أمنياته للطلبة بالنجاح.

وفى سياق آخر، أشاد قداسة البابا خلال اجتماع الأربعاء بالفيلم السينمائى "السرب" الذى أنتجته مؤخرًا الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويتناول بطولة القوات المسلحة المصرية.

وقال قداسة البابا: "هذا الفيلم يسطر صفحة ناصعة من صفحات القوات المسلحة التى انتفضت فى نفس يوم الإعلان عن استشهاد الشباب".