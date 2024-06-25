شكرا لقرائتكم خبر عن 8مليارات دولار صادرات مستهدفة لخدمات التعهيد واستشارات التكنولوجيا×3سنوات والان مع تفاصيل الخبر

تولي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 – 2025، والتي وافق عليها مجلس النواب، اهتمامًا كبيرا بتعزيز الاقتصاد الرقمي والمعرفي، موضحة أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، يعد أسرع القطاعات نموًا بمعدل لا يقل عن 15%سنوياً، وهو من أكثر القطاعات تعزيزًا لمقومات التنمية المستدامة.

ووفقا لخطة التنمية الاقتصادية، تقدر الاستثمارات الـمُستهدفة للقطاع بنحو 85 مليار جنيه، منها استثمارات عامة تناهز 21 مليار جنيه بنسبة 25% من الإجمالي.

وتتضمّن الخطة استكمال عدد من الـمشروعات، منها استكمال دعم مشروعات البنية التحتية للاتصالات، ومشروعات رعاية الإبداع ونشرالـمعرفة، واستكمال دعم مشروعات تنمية المهارات الرقمية وبناء القُدرات، هذا بhلإضافة إلى التوسع في صادرات القطاع من خدمات التعهيد وخدمات الاستشاراتالتكنولوجية لتحقيق الهدف التصديري المنشود وقدره 8 مليارات دولار خلال 3 سنوات، وذلك بنهاية العام 2026.