شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البنك الأهلى يكشف تفاصيل رفع حدود بطاقات الائتمان والان مع تفاصيل الخبر

قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن البنك الأهلى قرر تخفيض عمولة المعاملات بالعملة الأجنبية لكروت الائتمان لتصبح 5% بدلا من 10%.

وأضاف رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أنه تقرر زيادة حدود الصرف ببطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية بواقع 50% لتتراوح ما بين المعادل لمبلغ 37 ألف جنيه إلى 240 ألف جنيه عند السفر للخارج وفقا لنوع البطاقات الائتمانية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أنه فى حالة المشتريات بالعملة الأجنب بالبطاقات الائتمانية من داخل مصر تتراوح بين المعادل لمبلغ 7 آلاف جنيه وحتى 90 ألف جنيه.