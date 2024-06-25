شكرا لقرائتكم خبر عن يارب وفقهم.. أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بالجيزة ينتظرون أمام اللجان والان مع تفاصيل الخبر

حرص عدد من أولياء الأمور على التواجد أمام لجان امتحانات الثانوية العامة، لحين خروج أبنائهم من اللجان بعد أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، فى ثانى أيام امتحانات المواد الأساسية المضافة للمجموع.

ورصد ”الخليج 365” انتظار أولياء أمور طلاب الثانوية العامة خاصة الأمهات فى محيط مدرسة جمال عبد الناصر التابعة لإدارة الدقى التعليمية بـ محافظة الجيزة، وذلك عقب دخول أبنائهم اللجان، إذ سيطرت حالة من القلق والترقب على وجوههم، محاولين تخفيف توترهم بقراءة القرآن الكريم والدعاء لأبنائهم بالنجاح والقدرة على اجتياز الامتحان بسهولة.

وانطلقت لجنة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وتشمل "اللغة الفرنسية والإسبانية، والايطالية، والألمانية، والصينية، واللغة الإنجليزية"، فى تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر لمدة ساعتين، ويتضمن اختبارها 31 سؤالًا، منها 29 سؤالًا اختياريًا وسؤالين مقالى.

وشهدت لجان امتحانات الثانوية العامة إجراء تفتيشًا دقيقًا للطلاب، للتأكد من عدم حيازة التليفون المحمول أو أى وسيلة غش إلكترونية، قبل عقد امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، فى ثانى أيام امتحانات المواد الدراسية الأساسية المضافة للمجموع.