شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية بشكل طفيف بداية الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع الدكتور محمود القياتى، عضو المركز الإعلامى بـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية بقيم تتراوح بين 3 لـ4 درجات مئوية، مشيرا إلى أن القاهرة بالأمس سجلت درجة حرارة عظمى 39 درجة مئوية، مع ارتفاع نسب الرطوبة بشكل كبير للغاية على أغلب مناطق الجمهورية، ما أدى إلى زيادة الشعور بتزايد درجات الحرارة عن المعلن عنها بحوالي 3 درجات.

أضاف «القياتي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر ودينا شرف عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن أعلى قيم لنسب الرطوبة تكون على السواحل الشمالية سواء ليلا أو نهارا، وبالتالي يكون الشعور بـ درجات الحرارة يتراوح بين 35 و36 درجة مئوية.

وتابع، نسب الرطوبة تصل إلى 90% في السواحل الشمالية خلال ساعات الليل، بينما نهارا تكون في حدود 30% لـ40%، وتقل نسب الرطوبة كلما اتجهنا إلى المناطق الداخلية كالقاهرة والصعيد، مشيرا إلى أن درجات الحرارة ستظل مرتفعة حتى نهاية الأسبوع بسبب التأثر بمنخفض الهند الموسمي مع المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا، ولكن من يوم السبت المقبل تشير الخرائط إلى بداية تغيير إلى حدٍ ما في مصادر الكتل الهوائية، وبالتالي تنخفض درجات الحرارة بداية من الأسبوع المقبل ولكن ليس بحد كبير.