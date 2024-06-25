شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة: أسئلة امتحان الفرنساوى مباشرة ولا توجد صعوبة والان مع تفاصيل الخبر

أكد طلاب الثانوية العامة على أن معظم أسئلة امتحان اللغة الثانية فى الفرنساوى مباشرة عدا جزئيات بسيطة تحتاج للتفكير، موضحين أن جزئيات الأسئلة تخاطب المستويات العقلية البسيطة كما أن الأسئلة واضحة فى صياغتها وغير معقدة، كما أكد طلاب الثانوية العامة الذين أدوا امتحان اللغات الصينية والألمانية على أن سهلة، حيث أوضح طلاب بلجنة مدرسة جمال عبد الناصر أن أسئلة امتحانات اللغة الألمانية بسيطة وفى مستوى الطالب المتوسط ولا توجد صعوبات غير جزئية واحدة، إضافة إلى سهولة اللغة الاسبانية.

وأدى طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء 25 يونيو الجارى، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواصفة الامتحان، مضيفة أن عدد الأسئلة 31 منها 29 سؤال اختيارى وسؤالين مقالى، و70% من الأسئلة للمستويات العقلية البسيطة والمتوسطة و30% للمستويات العقلية العليا.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، على توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية وتوفير كافة سبل الراحة للمشاركين في أعمال الامتحانات، ومتابعة استراحات المعلمين، واتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها توفير سبل الراحة لهم، كما أكد الوزير على السماح بدخول الطلاب للجان بدءًا من الساعة الثامنة وربع صباحا بعد تنفيذ آليات تفتيش الدخول، مشددًا على توزيع أوراق الأسئلة فى تمام الساعة التاسعة دون تأخير.



ابتسامة سهولة امتحانات اللغة الاجنبية الثانية



ابتسامة سهولة امتحانات اللغة الاجنبية الثانية



ابتسامة سهولة امتحانات اللغة الاجنبية الثانية



المروحة المحمولة خير صديق داخل اللجنة



المروحة المحمولة خير صديق داخل اللجنة



انتظار الاهالي للطلاب



اهالي الطلاب يتحدون اشعة الشمس امام اللجان



اهالي الطلاب يتحدون اشعة الشمس امام اللجان



خروج الطلاب من امتحان اليوم



زي موحد للطلاب بعد اداء الامتحان



زي موحد للطلاب بعد اداء الامتحان



زي موحد للطلاب بعد اداء الامتحان



سعادة كبيرة بين الطلاب بسهولة الامتحان



سعادة كبيرة بين الطلاب بسهولة الامتحان



فرحة الاهالي



فرحة كبيرة بين الطلاب



فرحة كبيرة بين الطلاب



فرحة كبيرة وعارمة بين الطلاب